Загоревшийся склад со шпалами в Оренбурге потушили

Работникам МЧС удалось полностью потушить крупный пожар на складе шпал на территории путевой машинной станции в Оренбурге, сообщили в пресс-службе министерства агенству РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на улице Шоссейная произошло возгорание шпал на открытой площадке. На место ЧП был направлен пожарный поезд. В 12:54 пожар был локализирован на площади в 900 квадратных метров.