Работникам МЧС удалось полностью потушить крупный пожар на складе шпал на территории путевой машинной станции в Оренбурге, сообщили в пресс-службе министерства агенству РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что на улице Шоссейная произошло возгорание шпал на открытой площадке. На место ЧП был направлен пожарный поезд. В 12:54 пожар был локализирован на площади в 900 квадратных метров.
"В 18.46 пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается", — сказал собеседник агентства.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.