Автомобилей скорой помощи закупят еще на 5 млрд рублей

Скорая помощь будет быстрее приезжать к пациентам. Для службы экстренной помощи закупят новые автомобили.

О решении объявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Считаю необходимым направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел", — заявил президент России.

Также российский автопром поддержат силовые структуры. Они в этом году закупят дополнительно около 25 тысяч новых автомобилей. Их приобретут МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур.

А вот от приобретения за госсчет "иностранных лимузинов" Путин сегодня предостерег. Президент поручил правительству проконтролировать этот вопрос. Он подчеркнул, что приобретенные машины должны быть необходимы в работе и там и использованы.

На этом же совещании Владимир Путин объявил о программе льготного лизинга для каршеринговых компаний. Государство окажет поддержку в 2,5 миллиарда рублей. Еще 7 миллиардов направят на поддержку программ автокредитования "Семейный автомобиль" и "Новый автомобиль".