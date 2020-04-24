В Кирове открывается инфекционный госпиталь на 270 человек

В пресс-службе правительства Кировской области сообщили об окончании строительных работ и открытии самого большого инфекционного госпиталя, который рассчитан на 270 мест.

Новый госпиталь находится в поселке Ганино, на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева.