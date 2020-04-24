В пресс-службе правительства Кировской области сообщили об окончании строительных работ и открытии самого большого инфекционного госпиталя, который рассчитан на 270 мест.
Новый госпиталь находится в поселке Ганино, на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева.
"Трехэтажный корпус на 270 мест стал четвертым медучреждением, открытым в регионе для пациентов с COVID-19. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его", — говорится в сообщении.
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