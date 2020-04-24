В Подмосковье на борьбу с коронавирусом отправили военных медиков

К Министерству обороны обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы попросить помощи в борьбе с COVID-19. Для исполнения просьбы в регион направили военных медиков.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова процитировал "Интерфакс":

"Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", — сказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что военные будут помогать тем, кто сейчас оказался в трудной ситуации.