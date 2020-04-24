В Севастополе нарушителям самоизоляции выписали более 400 штрафов

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что было составлено уже более 400 административных протоколов на нарушителей режима самоизоляции, 22 дела на сумму 25 тысяч рублей уже приняты судами.

"На сегодняшний день в отношении нарушителей режима самоизоляции составлено 413 протоколов об административном правонарушении, судами принято 22 решения о наложении штрафов на общую сумму более 25 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе правительства.

Также в правительстве отмечают, что большая часть штрафов — это минимальные штрафы в размере тысячи рублей.