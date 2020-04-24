Почти 11 тысяч человек помогают пенсионерам Москвы пережить карантин

Почти 11 тысяч человек ежедневно заботятся о московских пенсионерах, которым запрещено выходить из дома. Это делают 9800 социальных работников и 1200 волонтеров.

За месяц они выполнили 300 тысяч добрых дел.

"Мы стараемся сделать жизнь людей на самоизоляции более привычной и комфортной, а также безопасной. Для этого ежедневно трудится 11 тысяч социальных помощников — соцработников и волонтеров. Их работа не ограничивается только регламентируемыми действиями — каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича. Только за последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тысяч раз. А за месяц работы количество добрых дел достигло 300 тысяч", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помощники приносят пенсионерам лекарства и продукты, помогают по дому, выгуливают питомцев.

Напомним, что жители Москвы старше 65 лет не должны выходить на улицу. Ограничение на передвижение для самой уязвимой для коронавируса группы населения действует с 26 марта. Дома остаются 1,9 миллиона человек.

Свои заявки они оставляют по телефону 8 (495) 870-45-09. Ежедневно поступает более восьми тысяч просьб о помощи.

К этому моменту в Москве зафиксировано 36 897 заболевших.