В Башкирии разрешили устраивать митинги у зданий власти и на дачах

В пресс-службе Госсобрания сообщили, что депутаты башкирского парламента приняли закон, который позволяет устраивать шествия и митинги на садовых участках и у зданий государственной власти.

В сообщении говорится, что башкирские депутаты внесли поправки в закон, учтя решение Конституционного суда РФ по Коми, где были запрещены митинги и демонстрации в близости более чем 50 метров ко входу в здания госучреждений.