В пресс-службе Госсобрания сообщили, что депутаты башкирского парламента приняли закон, который позволяет устраивать шествия и митинги на садовых участках и у зданий государственной власти.
В сообщении говорится, что башкирские депутаты внесли поправки в закон, учтя решение Конституционного суда РФ по Коми, где были запрещены митинги и демонстрации в близости более чем 50 метров ко входу в здания госучреждений.
"Эти нормы признаны неконституционными. Аналогичные положения имеются и в законе "О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан". Депутаты государственного собрания разработали проект соответствующих поправок", — цитирует пресс-служба спикера парламента региона Константина Толкачева.
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