На официальном сайте правительства региона сообщается о первом случае смерти от коронавируса. Мужчина в возрасти 63 лет умер в специализированном госпитале в Городской больнице №5 в Барнауле.
"Скончался мужчина 63 лет, на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе", — говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко соболезнует родным и близким покойного.
"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание — самоизоляции", — цитирует ведомство Томенко.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.