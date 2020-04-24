В Барнауле зафиксировали первый случай смерти от COVID-19

На официальном сайте правительства региона сообщается о первом случае смерти от коронавируса. Мужчина в возрасти 63 лет умер в специализированном госпитале в Городской больнице №5 в Барнауле.

"Скончался мужчина 63 лет, на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе", — говорится в сообщении.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко соболезнует родным и близким покойного.