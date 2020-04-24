В Бурятии придется решать: виновна лично главврач или система сбоит

Городская клиническая больница №4 города Улан-Удэ на текущей неделе лишилась своего главврача — Тамару Бидигаеву уволили по распоряжению главы республики Бурятия Алексея Цыденова.

Формулировка в приказе -

за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина.

Что послужило поводом увольнения руководителя больницы

Как следует из доклада руководителя бурятского Роспотребнадзора, в ГКБ №4 регулярно нарушаются карантинные нормы:

со 2 апреля больница была на карантине из-за того, что у одной из пациенток, переведенной в инфекционную больницу; по окончании срока изоляции медики проигнорировали симптомы ОРВИ, которые у них были, и приступили к работе;

в итоге у 10 сотрудников ГКБ подтвержден коронавирус и 93 человека — весь персонал больницы — опять оказались на карантине.

Глава Минздрава пообещала сделать выводы "из этого случая"

Получив указание главы республики "навести порядок и наказать виновную", министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова выступила с видеообращением. Оно опубликовано в Инстаграм Минздрава Бурятии.

По словам Лудуповой, трудовой договор с главврачом уже расторгли.

Общественность в основном против

Но, видимо, у врача Бидигаевой, в городе хорошая репутация — ее увольнение событие жители уже третий день обсуждают в соцсетях. И даже петицию на сайте Change. org в ее поддержку разместили.

скрин с сайте петиции