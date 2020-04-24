Городская клиническая больница №4 города Улан-Удэ на текущей неделе лишилась своего главврача — Тамару Бидигаеву уволили по распоряжению главы республики Бурятия Алексея Цыденова.
Формулировка в приказе -
за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина.
Как следует из доклада руководителя бурятского Роспотребнадзора, в ГКБ №4 регулярно нарушаются карантинные нормы:
Получив указание главы республики "навести порядок и наказать виновную", министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова выступила с видеообращением. Оно опубликовано в Инстаграм Минздрава Бурятии.
По словам Лудуповой, трудовой договор с главврачом уже расторгли.
Но, видимо, у врача Бидигаевой, в городе хорошая репутация — ее увольнение событие жители уже третий день обсуждают в соцсетях. И даже петицию на сайте Change. org в ее поддержку разместили.
скрин с сайте петиции
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.