За сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 82 регионов России. Больше всего новых случаев — в Москве.
Как сообщает оперативный штаб, в столице коронавирус диагностирован у 2 957 человек. В Подмосковье — у 611 человек, в Санкт-Петербурге — у 253. В северной столице врачи отмечают значительный прирост новых случаев: днем ранее суточный показатель составлял 191 человека.
Среди регионов наибольшее число новых пациентов отмечается в Дагестане, где коронавирус нашли у 113 человек. В Нижегородской области 94 новых случая, в Краснодарском крае — 84.
Всего за сутки в России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии — 68 622.
🔸 Москва — 2957
🔸 Московская область — 611
🔸 Санкт-Петербург — 253
🔸 Республика Дагестан — 113
🔸 Нижегородская область — 94
🔸 Краснодарский край — 84
🔸 Ростовская область — 64
🔸 Калужская область — 61
🔸 Мурманская область — 60
🔸 Челябинская область — 57
🔸 Орловская область — 47
🔸 Рязанская область — 46
🔸 Тульская область — 44
🔸 Самарская область — 44
🔸 Чувашская Республика — 43
🔸 Владимирская область — 42
🔸 Ярославская область — 42
🔸 Новосибирская область — 41
🔸 Хабаровский край — 41
🔸 Ленинградская область — 39
🔸 Республика Мордовия — 39
🔸 Республика Ингушетия — 38
🔸 Курская область — 37
🔸 Кировская область — 36
🔸 Брянская область — 35
🔸 Тамбовская область — 35
🔸 Приморский край — 35
🔸 Республика Северная Осетия — 33
🔸 Республика Башкортостан — 33
🔸 Свердловская область — 33
🔸 Пермский край — 31
🔸 Воронежская область — 30
🔸 Тверская область — 29
🔸 Республика Марий Эл — 29
🔸 Оренбургская область — 28
🔸 Белгородская область — 26
🔸 Ставропольский край — 26
🔸 Липецкая область — 25
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 25
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 25
🔸 Ульяновская область — 25
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 23
🔸 Красноярский край — 22
🔸 Астраханская область — 21
🔸 Волгоградская область — 21
🔸 Пензенская область — 21
🔸 Калининградская область — 18
🔸 Чеченская Республика — 18
🔸 Удмуртская Республика — 17
🔸 Костромская область — 16
🔸 Саратовская область — 16
🔸 Тюменская область — 16
🔸 Псковская область — 15
🔸 Архангельская область — 14
🔸 Новгородская область — 14
🔸 Республика Татарстан — 14
🔸 Еврейская АО — 14
🔸 Смоленская область — 11
🔸 Республика Коми — 11
🔸 Республика Калмыкия — 10
🔸 Вологодская область — 9
🔸 Кемеровская область — 9
🔸 Забайкальский край — 9
🔸 Республика Саха (Якутия) — 9
🔸 Ивановская область — 8
🔸 Алтайский край — 8
🔸 Томская область — 7
🔸 Камчатский край — 6
🔸 Иркутская область — 5
🔸 Чукотский АО — 5
🔸 Республика Бурятия — 4
🔸 Республика Адыгея — 3
🔸 Республика Хакасия — 3
🔸 Амурская область — 3
🔸 Республика Карелия — 2
🔸 Курганская область — 2
🔸 Ханты-Мансийский АО — 2
🔸 Магаданская область — 2
🔸 Республика Крым — 2
🔸 Республика Тыва — 1
🔸 Омская область — 1
🔸 Сахалинская область — 1
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