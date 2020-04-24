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Источник Правда.Ру

Жители 82 регионов России заразились COVID-19 за сутки

Россия

За сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 82 регионов России. Больше всего новых случаев — в Москве.

Как сообщает оперативный штаб, в столице коронавирус диагностирован у 2 957 человек. В Подмосковье — у 611 человек, в Санкт-Петербурге — у 253. В северной столице врачи отмечают значительный прирост новых случаев: днем ранее суточный показатель составлял 191 человека.

Среди регионов наибольшее число новых пациентов отмечается в Дагестане, где коронавирус нашли у 113 человек. В Нижегородской области 94 новых случая, в Краснодарском крае — 84.

Всего за сутки в России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии — 68 622.

🔸 Москва — 2957

🔸 Московская область — 611

🔸 Санкт-Петербург — 253

🔸 Республика Дагестан — 113

🔸 Нижегородская область — 94

🔸 Краснодарский край — 84

🔸 Ростовская область — 64

🔸 Калужская область — 61

🔸 Мурманская область — 60

🔸 Челябинская область — 57

🔸 Орловская область — 47

🔸 Рязанская область — 46

🔸 Тульская область — 44

🔸 Самарская область — 44

🔸 Чувашская Республика — 43

🔸 Владимирская область — 42

🔸 Ярославская область — 42

🔸 Новосибирская область — 41

🔸 Хабаровский край — 41

🔸 Ленинградская область — 39

🔸 Республика Мордовия — 39

🔸 Республика Ингушетия — 38

🔸 Курская область — 37

🔸 Кировская область — 36

🔸 Брянская область — 35

🔸 Тамбовская область — 35

🔸 Приморский край — 35

🔸 Республика Северная Осетия — 33

🔸 Республика Башкортостан — 33

🔸 Свердловская область — 33

🔸 Пермский край — 31

🔸 Воронежская область — 30

🔸 Тверская область — 29

🔸 Республика Марий Эл — 29

🔸 Оренбургская область — 28

🔸 Белгородская область — 26

🔸 Ставропольский край — 26

🔸 Липецкая область — 25

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 25

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 25

🔸 Ульяновская область — 25

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 23

🔸 Красноярский край — 22

🔸 Астраханская область — 21

🔸 Волгоградская область — 21

🔸 Пензенская область — 21

🔸 Калининградская область — 18

🔸 Чеченская Республика — 18

🔸 Удмуртская Республика — 17

🔸 Костромская область — 16

🔸 Саратовская область — 16

🔸 Тюменская область — 16

🔸 Псковская область — 15

🔸 Архангельская область — 14

🔸 Новгородская область — 14

🔸 Республика Татарстан — 14

🔸 Еврейская АО — 14

🔸 Смоленская область — 11

🔸 Республика Коми — 11

🔸 Республика Калмыкия — 10

🔸 Вологодская область — 9

🔸 Кемеровская область — 9

🔸 Забайкальский край — 9

🔸 Республика Саха (Якутия) — 9

🔸 Ивановская область — 8

🔸 Алтайский край — 8

🔸 Томская область — 7

🔸 Камчатский край — 6

🔸 Иркутская область — 5

🔸 Чукотский АО — 5

🔸 Республика Бурятия — 4

🔸 Республика Адыгея — 3

🔸 Республика Хакасия — 3

🔸 Амурская область — 3

🔸 Республика Карелия — 2

🔸 Курганская область — 2

🔸 Ханты-Мансийский АО — 2

🔸 Магаданская область — 2

🔸 Республика Крым — 2

🔸 Республика Тыва — 1

🔸 Омская область — 1

🔸 Сахалинская область — 1

Темы россия коронавирус
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