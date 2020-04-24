5849 новых случаев коронавируса выявлено в России

Почти на 1100 человек больше заболело коронавирусом за минувшие сутки, чем днем ранее. Еще 5849 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в России.

Как сообщает оперативный штаб, от болезни скончались 60 человек. 37 из них — в Москве. Из больниц выписаны 677 человек. Новые случаи подтверждены в 82 регионах страны. Больше 46% из них не имели явных признаков заболевания.

За сутки в стране проведено 150 тысяч тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются 161 тысяча человек. Всего в стране врачи провели более 2,5 миллиона тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксировано 68 622 случая заболевания. Инфицированные есть в каждом субъекте страны. Жертвами болезни стали 615 человек. На поправку пошли 5568 пациентов.

В Москве всех врачей и медсестер проверят на коронавирус. Они пройдут специальные тесты, которые покажут, болен ли человек COVID-19, болел ли он им, имеет ли иммунитет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что столичным врачам с сегодняшнего дня начнут поступать доплаты за работу с коронавирусными больными.