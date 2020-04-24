В Новокузнецком районе Кузбасса вахтовый автобус столкнулся с самосвалом, пострадали пять человек.

"Сегодня около 03.00 (23.00 мск четверга) на территории Новокузнецкого района, на технологической дороге местного предприятия, произошло столкновение вахтового автобуса и самосвала. Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение. В результате ДТП водитель автобуса и четыре его пассажира бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу… Всего на момент ДТП в автобусе находилось 23 человека", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.