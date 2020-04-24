Власти Владивостока с понедельника увеличат число автобусов, которое было сокращено из-за пандемии коронавируса и маленькой потребности в городском транспорте.

"В связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился: более чем на 50%, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим", — сказал начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.