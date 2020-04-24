Во время тушения степного пожара в Ширинском районе в Хакасии пострадали два человека, сообщает республиканский главк МЧС.
По информации главка, пожар произошел вблизи деревни Чалгыстаг в Ширинском районе. При сдерживании лесного пожара был обнаружен еще и степной.
"Площадь степного пожара по фронту составила 15 километров. Тушение пожара осложняли сильный ветер, высокая температура воздуха и таёжный рельеф местности. В результате тушения пожара пострадали двое мужчин. К ликвидации привлекались 47 человек и 10 единиц техники. На тушение пожара ушло почти 14 часов", — говорится в сообщении.
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