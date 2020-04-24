При тушении пожара в Хакасии пострадали два человека

Во время тушения степного пожара в Ширинском районе в Хакасии пострадали два человека, сообщает республиканский главк МЧС.

По информации главка, пожар произошел вблизи деревни Чалгыстаг в Ширинском районе. При сдерживании лесного пожара был обнаружен еще и степной.