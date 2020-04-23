В Липецке из больницы сбежал 62-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", — говорится в сообщении на сайте МВД Липецка.
Сбежавшему придется выплатить штраф либо заняться исправительными работами. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.