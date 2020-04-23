В Липецке поймали сбежавшего из больницы мужчину с COVID-19

В Липецке из больницы сбежал 62-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", — говорится в сообщении на сайте МВД Липецка.

Сбежавшему придется выплатить штраф либо заняться исправительными работами. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.