Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Липецке поймали сбежавшего из больницы мужчину с COVID-19

Россия » Центр » Липецк

В Липецке из больницы сбежал 62-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", — говорится в сообщении на сайте МВД Липецка.

Сбежавшему придется выплатить штраф либо заняться исправительными работами. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

мвд липецк полиция коронавирус уголовное дело
Последние материалы
Человечество дает отпор коронавирусу
Корабли ВМФ США помогут в борьбе с коронавирусом
Бундеслига готова возобновить чемпионат 9 мая
Четыре поселка пострадали от пожаров в Кемеровской области
В Липецке поймали сбежавшего из больницы мужчину с COVID-19
Волейбольные еврокубки досрочно завершены из-за коронавируса
Число госпитализированных больных с COVID-19 в Москве растет
Каждый второй мобильный банк уязвим для хакеров - комментарий эксперта
В Хабаровском крае 310 случаев заражений COVID-19
Набиуллина: спрос на реструктуризацию кредитов активно растет
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Коронавирус высветил глобальную ложь
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Кожа китайских врачей из Уханя почернела после COVID-19
В Крыму задержали фальшивомонетчиков
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Новак не поддерживает снижения цен на бензин
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров
Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»
Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"
Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Явлинский предрек России прощание с трубой
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ