В Хабаровском крае 310 случаев заражений COVID-19

По данным министерства здравоохранения региона, за последние сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 38 и достигло отметки в 310 человек. Половину из заболевших составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет.

"Сегодня в Хабаровском крае выявлено 38 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19… Всего в крае зарегистрировано 310 случаев заболевания, в том числе 21 человек выздоровел и пять умерли. В общем числе заболевших 8,4% — дети; 9,6% — молодежь в возрасте от 18 до 29 лет; взрослые в возрасте от 30 до 60 лет — 50% и 32% — старше 60 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 82% зараженных заболевание протекает в легкой форме