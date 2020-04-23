На дорогах Москвы "отметились" более 1,7 млн автомобилистов

Московские автомобилисты получили штрафы за езду без пропуска. Нарушение зафиксировала автоматическая система.

Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения столицы.

"У нас с 15 апреля в Москве действует система пропусков, но со вчерашнего дня начали фиксировать их наличие в автоматическом режиме. За вчерашний день, за целые сутки, по городу проехало 1 миллион 730 тысяч автомобилей, из них порядка 250 тысяч было без пропусков — это 15%", — рассказала пресс-секретарь Центра Анастасия Писарь.

Может быть, у водителей и имеются пропуска, но они не указали данные автомобиля в общей системе. В результате она определила их как нарушителей.

Напомним, что нововведение начало действовать в Москве с 22 апреля. Автомобилистам нужно внести данные своего автомобиля в цифровые пропуска. А тем, кто пользуется общественным транспортом, нужно привязать к пропуску свою транспортную карту — "Тройку", "Стрелку" или социальную карту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, на каких станциях московского метро выявлены самые дисциплинированные пассажиры. Среди них "Спартак", "Мякинино", "Борисово", "Шипиловская" и "ул. Академика Янгеля".