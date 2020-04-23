В Новгородской области беременная женщина заразилась коронавирусом

Коронавирусная инфекция обнаружилась у беременной женщины в Новгородской области, явных симптомов болезнь не проявляет, сообщили в оперативном штабе Новгородской области по ситуации с коронавирусом.

"В регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у беременной женщины. Она находится дома, инфекция протекает бессимптомно", — говорится в сообщении.

По информации оперштаба региона, за последние 24 часа в Новгородской области выявлено 17 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 157 человек, восемь из них выздоровели, а двое умерли.