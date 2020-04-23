Власти Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса отменили майские шествия и парад Победы, об этом сообщает мэрия города.

"Эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, внесла свои коррективы в традиционное отмечание первомайского Дня весны и труда, и Дня Победы. В этом году в Екатеринбурге каких-либо массовых мероприятий, митингов и шествий 1 мая не состоится. Тем не менее свердловские профсоюзы намерены провести в этот день различные акции в формате флэшмоба. Не будет в уральской столице и традиционного парада войск Екатеринбургского гарнизона по случаю Дня Победы, однако отмечать этот святой для всех праздник екатеринбуржцы будут обязательно", — говорится в сообщении.