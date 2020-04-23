"РЖД” снабдил все поезда дальнего следования бесконтактными термометрами. Данное решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщила компания.

"Для обеспечения безопасности своих пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдинг "РЖД" снабдил бесконтактными инфракрасными термометрами все поезда дальнего следования, включая высокоскоростные поезда "Сапсан" и скоростные поезда "Ласточка", — говорится в сообщении.