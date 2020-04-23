Владимир Путин на следующей неделе проведет очередное совещание с губернаторами регионов. Темой беседы станет ситуация с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что государственный лидер каждый день общается с главами регионов.

"Вы знаете, что во время разных мероприятий он напоминает, что имел телефонные контакты с разными главами наших субъектов", — ответил Песков на вопрос, когда состоится очередное совещание Путина с губернаторами.

"Можно ожидать, что на следующей неделе будет. И главы регионов активно принимают участие в разных телеконференциях, которые проводятся по разным темам", — добавил Песков.