Владимир Путин на следующей неделе проведет очередное совещание с губернаторами регионов. Темой беседы станет ситуация с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что государственный лидер каждый день общается с главами регионов.
"Вы знаете, что во время разных мероприятий он напоминает, что имел телефонные контакты с разными главами наших субъектов", — ответил Песков на вопрос, когда состоится очередное совещание Путина с губернаторами.
"Можно ожидать, что на следующей неделе будет. И главы регионов активно принимают участие в разных телеконференциях, которые проводятся по разным темам", — добавил Песков.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.