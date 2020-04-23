Депутат ГД: в регионах еще не прочувствовали всей опасности COVID-19

Жители регионов еще не оценили всей опасности, которую несет коронавирус. Именно с этим должны работать местные власти.

Такое мнение озвучил председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от Новосибирской области, кандидат экономических наук Николай Харитонов.

"Мы видим, как тяжело переживает Москва, какое большое количество заболевших. И недооценка опасности до руководителей регионов, до жителей регионов все равно доходит и дойдет. Потому что наверняка по большому количеству люди особенно в регионах не прочувствовали последствия этой беды. Вирус — это серьезное заболевание. Поэтому надо соблюдать все условия карантина, недооценивать опасность этого вируса преступно и халатно по отношению к себе. Я думаю, что до регионов дойдет это понимание. В некоторых начиналось как в Москве: 50, 70, 100, 200 случаев заболевания. А сегодня в отдельных регионах уже зашкаливает и за 300", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что местным властям нужно быть предельно внимательными к настроениям жителей: мониторить цены на лекарства, продукты, оценивать финансовые запасы жителей. И своевременно реагировать на то, о чем говорят люди, что пишут в социальных сетях. Любое послабление может привести к восстанию.

"Регионам сегодня в первую очередь необходимо знать градус социально-экономического уровня населения. Последний опрос показал, что более 60% не имеют накоплений, не имеют запасов финансовой прочности", — напомнил Харитонов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о беспорядках, которые произошли в Северной Осетии. 20 апреля к зданию правительства во Владикавказе вышли сотни местных жителей, требующих отмены самоизоляции и разрешения выйти на работу.