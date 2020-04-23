В Волгограде скончался третий пациент от коронавируса

Мужчина 70-ти лет скончался в Волгограде от заражения коронавирусной инфекцией. Это третья смерть за время пандемии, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"На 23 апреля 165 случаев зарегистрировано, 20 новых случаев за сутки. Зарегистрирован третий летальный исход, это пожилой житель Городищенского района… ему больше 70 лет, страдал сопутствующими заболеваниями", — сказал Алимов.

Он также отметил, что умерший несколько дней лечился дома и не контактировал с инфицированными.