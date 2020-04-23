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Источник Правда.Ру

Полицейские из Сочи получили взятку в два миллиона рублей

Россия » Юг

Двое полицейских в Сочи подозреваются в получении взятки в размере двух миллионов рублей, рассказали РИА "Новости" в СУСК.

"Два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Местный житель также обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Им предъявлено обвинение. Расследование продолжается", — пояснил представитель ведомства.

По данным следственного комитета, уголовное дело возбуждено в Адлерском районе Сочи. Какие именно сотрудники подозреваются в преступлении, не уточняется.

сочи суск взятка полицейские следственный комитет
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