Российская компания "Аэрофлот” решила сократить количество перелетов внутри России в связи с низким спросом на билеты, следует из сообщения на сайте компании.
"Аэрофлот" вносит изменения в полётную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения", — говорится в сообщении.
Пассажирам, рейсы которых отменили, будет предложено перебронирование билетов на доступные даты.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.