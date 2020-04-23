“Аэрофлот” сократил количество рейсов внутри России

Российская компания "Аэрофлот” решила сократить количество перелетов внутри России в связи с низким спросом на билеты, следует из сообщения на сайте компании.

"Аэрофлот" вносит изменения в полётную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения", — говорится в сообщении.

Пассажирам, рейсы которых отменили, будет предложено перебронирование билетов на доступные даты.