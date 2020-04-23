Двух детей спасли из полыхающего общежития в Югре

Утро четверга, 23 апреля, началось с пожара в общежитии в Югре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные регионального МЧС.

Около 9:20 по местному времени спасателям пришла информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной. В здании на площади 630 квадратных метров горела кровля. Из дома было эвакуировано 50 человек, к тушению привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава.