Утро четверга, 23 апреля, началось с пожара в общежитии в Югре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные регионального МЧС.
Около 9:20 по местному времени спасателям пришла информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной. В здании на площади 630 квадратных метров горела кровля. Из дома было эвакуировано 50 человек, к тушению привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
"Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно, двоих детей спасли пожарные. На 10.28 (8.28 мск), объявлена локализация по всей площади, предварительно, пострадавших нет. Тушение продолжается", — сообщил представитель ведомства.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.