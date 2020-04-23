В Иркутской области с помощью вертолета ищут двух мужчин с ребенком

Двоих мужчин и маленького ребенка, которые пропали на закрытой для движения трассе ищут с помощью вертолета МИ-8, сообщает ГУМЧС региона.

"Вертолет Ми-8 МЧС России задействован в поисках пропавших людей в районе автозимника "Вилюй". Транспортное сообщение по автозимнику прекращено из-за его непроходимости, обследовать дорогу наземным путем оказалось невозможным", - говорится в сообщении.

Известно, что потерявшиеся передвигались на двух грузовиках.