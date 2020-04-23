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Источник Правда.Ру

В Чите пациенты и медперсонал наркодиспансера заражены COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

У 17 пациентов и персонала закрытого на карантин наркодиспансера в Чите подтвердили заражение коронавирусом.

"Были обследованы 364 человека, у 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе заразившихся есть пациенты и медперсонал наркодиспансера.

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