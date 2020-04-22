21 российский регион последует примеру Москвы и Подмосковья и в ближайшие дни начнет использовать пропуска с QR-кодами.
Первыми "пропуска на воздух" будут выдавать власти семи областей Центральной России:
А уже со следующей недели пропускной режим введут в 14 регионах Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Сообщение об этом решении размещено на сайте Минкомсвязи:
Постоянные пропуска, как следует из опубликованного документа, оформить должен будет работодатель, сотрудники которого продолжают работать в условиях самоизоляции.
Разовые же пропуска каждый житель будет оформлять самостоятельно. Для этого разработано и уже опробировано в Москве и Подмосковье мобильное приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус".
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.