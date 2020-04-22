Федеральную платформу цифровых пропусков задействуют в 21 регионе

Минкомсвязь России сообщило, что Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена еще в 21 субъекте Российской Федерации.

"По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", — говорится в сообщении.

Федеральная служба выдачи цифровых пропусков дает работодателям возможность подачи списка сотрудников через кабинет юридического лица на едином портале госуслуг.