Минкомсвязь России сообщило, что Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена еще в 21 субъекте Российской Федерации.
"По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", — говорится в сообщении.
Федеральная служба выдачи цифровых пропусков дает работодателям возможность подачи списка сотрудников через кабинет юридического лица на едином портале госуслуг.
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — поясняется в сообщении.
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