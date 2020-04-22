В Росгвардии сообщили, что заявление на продление лицензии на оружие можно будет оформить онлайн. Разрешение на ношение и хранение будет выдаваться на пять лет.
"Заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов, и он представил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг", — заявили в ведомстве.
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи