В России не предвидится дефицита продовольствия

Минсельхоз России призвал горожан не волноваться о дефиците каких-либо продуктов на фоне коронавирусной пандемии. В ведомстве подчеркнули, что пищевые предприятия в стране продолжают работать в штатном режиме, как и до эпидемии. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным Росстата, в марте производство пищевых продуктов в стране выросло на 9,3 % по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 10,2 % по сравнению с февралем 2020 года.