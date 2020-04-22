Минсельхоз России призвал горожан не волноваться о дефиците каких-либо продуктов на фоне коронавирусной пандемии. В ведомстве подчеркнули, что пищевые предприятия в стране продолжают работать в штатном режиме, как и до эпидемии. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным Росстата, в марте производство пищевых продуктов в стране выросло на 9,3 % по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 10,2 % по сравнению с февралем 2020 года.
"Положительная динамика во многом обусловлена ростом объемов производства сельскохозяйственного сырья, наращиванием экспорта, а также мерами господдержки и внедрения современных технологий производства. Сегодня российские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках", — рассказали в Минсельхозе.
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