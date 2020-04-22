Ситуацию в сфере ЖКХ обсудят на совещании с Путиным

Сфера жилищно-коммунального хозяйства испытывает серьезные трудности и требует поддержки. Государство эту поддержку готово оказать.

Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки сфере ЖКХ.

"Согласен, сфера ЖКХ сильно пострадала, есть такая проблема. Мы в ближайшее время проведем развернутое совещание по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций", — заявил Владимир Путин.

Также в ходе беседы президент оценил готовность системы здравоохранения Свердловской области к наплыву коронавирусных больных. Он подчеркнул, что набранный темп необходимо сохранить.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 22 апреля президент России подписал указ, который освобождает от НДФЛ дополнительные стимулирующие выплаты, которые полагаются медикам, работающим непосредственно с коронавирусными больными. Документ вступил в силу с момента подписания и распространяется на период с 1 января 2020 года.