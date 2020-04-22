Нынешнюю ситуацию с оснащенностью больниц и их готовностью к борьбе с коронавирусом нельзя назвать даже удовлетворительной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В среду премьер-министр проводит совещание с губернаторами областей. В самом начале беседы он заявил, что в рамках этого селектора будет обсуждаться готовность к борьбе системы здравоохранения с коронавирусом.
"Президент давал соответствующее поручение, и правительство определило срок исполнения — 28 апреля. Остаётся меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", — заявил Мишустин.
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