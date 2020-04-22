Мишустин не удовлетворён готовностью медучреждений к борьбе с COVID-19

Нынешнюю ситуацию с оснащенностью больниц и их готовностью к борьбе с коронавирусом нельзя назвать даже удовлетворительной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среду премьер-министр проводит совещание с губернаторами областей. В самом начале беседы он заявил, что в рамках этого селектора будет обсуждаться готовность к борьбе системы здравоохранения с коронавирусом.