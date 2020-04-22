Президент России Владимир Путин проведет беседу с губернаторами Свердловской и Воронежской областей Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что мероприятия пройдут в режиме видеосвязи.

"Сегодняшний рабочий день у президента структурно похож на вчерашний. Сегодня, собственно, до середины дня у него будет работа с регионами. В частности, опять в режиме "онлайн" состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым и с губернатором Воронежской области Гусевым", — сказал Песков журналистам.