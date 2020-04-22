В Калужской области рассказали о снижении количества зараженных

За все время пандемии коронавируса в Калужской области выявлено 372 случая заражения. 42 человека были инфицированы за последние сутки, об этом сообщает правительство региона.

"По данным на 22 апреля, в регионе 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Врио губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram отметил, что накануне было 72 случая заражения, а сегодня всего 42, что является хорошим показателем.