Почти половина всех новых случаев заражения коронавирусом в России приходится на Москву. В стране за сутки выявлено 5 236 новых инфицированных, из них в столице 2 548.
В первой тройке идут Московская область, где положительные тесты получили 631 пациент, и Санкт-Петербург, в котором за сутки коронавирусом заразились 294 человека. Среди регионов антилидером на этот раз стала Рязанская область: местные врачи диагностировали сразу 76 новых пациентов.
🔸 Москва — 2548
🔸 Московская область — 631
🔸 Санкт-Петербург — 294
🔸 Рязанская область — 76
🔸 Республика Татарстан — 75
🔸 Калужская область — 72
🔸 Мурманская область — 71
🔸 Нижегородская область — 69
🔸 Приморский край — 62
🔸 Тульская область — 52
🔸 Ростовская область — 52
🔸 Брянская область — 49
🔸 Республика Дагестан — 46
🔸 Республика Ингушетия — 43
🔸 Ленинградская область — 41
🔸 Орловская область — 40
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 39
🔸 Смоленская область — 36
🔸 Курская область — 34
🔸 Республика Северная Осетия — 34
🔸 Удмуртская Республика — 34
🔸 Республика Мордовия — 30
🔸 Пермский край — 29
🔸 Тюменская область — 29
🔸 Хабаровский край — 29
🔸 Кировская область — 28
🔸 Оренбургская область — 28
🔸 Республика Бурятия — 28
🔸 Тверская область — 27
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Новгородская область — 26
🔸 Воронежская область — 25
🔸 Республика Башкортостан — 25
🔸 Липецкая область — 24
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 23
🔸 Белгородская область — 22
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Саратовская область — 22
🔸 Красноярский край — 22
🔸 Республика Коми — 20
🔸 Чеченская Республика — 20
🔸 Краснодарский край — 20
🔸 Калининградская область — 19
🔸 Тамбовская область — 18
🔸 Пензенская область — 16
🔸 Новосибирская область — 16
🔸 Камчатский край — 15
🔸 Владимирская область — 13
🔸 Ивановская область — 12
🔸 Самарская область — 12
🔸 Ярославская область — 11
🔸 Республика Калмыкия — 11
🔸 Ставропольский край — 11
🔸 Астраханская область — 11
🔸 Волгоградская область — 11
🔸 Забайкальский край — 11
🔸 Свердловская область — 10
🔸 Челябинская область — 10
🔸 Ульяновская область — 9
🔸 Алтайский край — 9
🔸 Кемеровская область — 9
🔸 Еврейская АО — 9
🔸 Костромская область — 7
🔸 Вологодская область — 7
🔸 Иркутская область — 7
🔸 Ханты-Мансийский АО — 6
🔸 Томская область — 6
🔸 Республика Адыгея — 5
🔸 Республика Саха (Якутия) — 5
🔸 Псковская область — 4
🔸 Омская область — 4
🔸 Чукотский АО — 4
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 3
🔸 Республика Хакасия — 3
🔸 Амурская область — 3
🔸 Архангельская область — 2
🔸 Магаданская область — 2
🔸 г. Севастополь — 1
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