Жители 78 регионов заболели коронавирусом за сутки

Почти половина всех новых случаев заражения коронавирусом в России приходится на Москву. В стране за сутки выявлено 5 236 новых инфицированных, из них в столице 2 548.

В первой тройке идут Московская область, где положительные тесты получили 631 пациент, и Санкт-Петербург, в котором за сутки коронавирусом заразились 294 человека. Среди регионов антилидером на этот раз стала Рязанская область: местные врачи диагностировали сразу 76 новых пациентов.

🔸 Москва — 2548

🔸 Московская область — 631

🔸 Санкт-Петербург — 294

🔸 Рязанская область — 76

🔸 Республика Татарстан — 75

🔸 Калужская область — 72

🔸 Мурманская область — 71

🔸 Нижегородская область — 69

🔸 Приморский край — 62

🔸 Тульская область — 52

🔸 Ростовская область — 52

🔸 Брянская область — 49

🔸 Республика Дагестан — 46

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Ленинградская область — 41

🔸 Орловская область — 40

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 39

🔸 Смоленская область — 36

🔸 Курская область — 34

🔸 Республика Северная Осетия — 34

🔸 Удмуртская Республика — 34

🔸 Республика Мордовия — 30

🔸 Пермский край — 29

🔸 Тюменская область — 29

🔸 Хабаровский край — 29

🔸 Кировская область — 28

🔸 Оренбургская область — 28

🔸 Республика Бурятия — 28

🔸 Тверская область — 27

🔸 Чувашская Республика — 27

🔸 Новгородская область — 26

🔸 Воронежская область — 25

🔸 Республика Башкортостан — 25

🔸 Липецкая область — 24

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 23

🔸 Белгородская область — 22

🔸 Республика Марий Эл — 22

🔸 Саратовская область — 22

🔸 Красноярский край — 22

🔸 Республика Коми — 20

🔸 Чеченская Республика — 20

🔸 Краснодарский край — 20

🔸 Калининградская область — 19

🔸 Тамбовская область — 18

🔸 Пензенская область — 16

🔸 Новосибирская область — 16

🔸 Камчатский край — 15

🔸 Владимирская область — 13

🔸 Ивановская область — 12

🔸 Самарская область — 12

🔸 Ярославская область — 11

🔸 Республика Калмыкия — 11

🔸 Ставропольский край — 11

🔸 Астраханская область — 11

🔸 Волгоградская область — 11

🔸 Забайкальский край — 11

🔸 Свердловская область — 10

🔸 Челябинская область — 10

🔸 Ульяновская область — 9

🔸 Алтайский край — 9

🔸 Кемеровская область — 9

🔸 Еврейская АО — 9

🔸 Костромская область — 7

🔸 Вологодская область — 7

🔸 Иркутская область — 7

🔸 Ханты-Мансийский АО — 6

🔸 Томская область — 6

🔸 Республика Адыгея — 5

🔸 Республика Саха (Якутия) — 5

🔸 Псковская область — 4

🔸 Омская область — 4

🔸 Чукотский АО — 4

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 3

🔸 Республика Хакасия — 3

🔸 Амурская область — 3

🔸 Архангельская область — 2

🔸 Магаданская область — 2

🔸 г. Севастополь — 1