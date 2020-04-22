57 человек скончались от коронавируса за сутки в России

Свыше пяти тысяч россиян получили положительные тесты на коронавирус. Оперативный штаб приводит данные за последние сутки.

По официальной статистике, за последние 24 часа в России диагноз "коронавирус" получили еще 5 236 человек. За это же время от болезни скончались 57 инфицированных. А вот победить болезнь смогли 547 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны. В 43,4% болезнь протекала бессимптомно.

Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у жителей 85 регионов России. С начала эпидемии зарегистрировано 57 999 случаев заражения. 513 человек стали жертвами вируса, 4 420 пациентов полностью излечились.

К этому моменту в России проведено более 2,2 миллиона тестов на коронавирус. Из них за сутки — 109 тысяч. Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением врачей в стране находятся 145 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве за последние 24 часа из больниц выписано 210 человек. Всего в столице коронавирус смогли победить 2 267 пациентов.