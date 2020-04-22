Главврача Омской инфекционной больницы уволили

В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы. По словам представителей министерства, медик, несмотря на свой профессиональный опыт, не сумел своевременно обеспечить функционал учреждения в условиях пандемии.

"Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 имени Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя", — сообщили в областном Минздраве.

Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова отметила, что в нынешней ситуации у больничного персонала "нет времени на раскачку", он должен работать четко и слаженно.