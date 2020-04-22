В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы. По словам представителей министерства, медик, несмотря на свой профессиональный опыт, не сумел своевременно обеспечить функционал учреждения в условиях пандемии.
"Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 имени Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя", — сообщили в областном Минздраве.
Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова отметила, что в нынешней ситуации у больничного персонала "нет времени на раскачку", он должен работать четко и слаженно.
"Я приняла такое решение, оно согласовано с губернатором Омского региона … Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц… нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи", — пояснила Солдатова.
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