Глава Карелии допустил смягчение ограничительных мер

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков допустил смягчение режима самоизоляции в регионе. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в соцсетях.

По его словам, смягчение ограничительных мер может произойти из-за того, что за последние сутки в регионе не было отмечено новых случаев заболевания.