Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков допустил смягчение режима самоизоляции в регионе. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в соцсетях.
По его словам, смягчение ограничительных мер может произойти из-за того, что за последние сутки в регионе не было отмечено новых случаев заболевания.
"Ситуацию тщательно мониторим и в случае закрепления позитивной динамики будем системно снижать уровень изоляции. Давайте вместе добьёмся в ближайшие дни этой цели", — сообщил Парфенчиков.
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