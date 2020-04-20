Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они требуют отставки правительства.
К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он два часа пытался наладить диалог с недовольными, но у него этого не получилось…
"Не я придумал эту болезнь, от этой болезни есть одно лечение, лекарства еще не изобретено — посидеть дома, как это во многих странах делали. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", — объяснил Битаров.
"Во многих странах деньги людям дают", — ответил кто-то из толпы главе республики.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.