Глава Северной Осетии безуспешно пытается успокоить митингующих

Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они требуют отставки правительства.

К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он два часа пытался наладить диалог с недовольными, но у него этого не получилось…