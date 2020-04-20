Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. В акции протеста приняли участие около 500 человек.

Протестующие потребовали отставки властей Северной Осетии, а также назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Примечательно, что 15 лет назад Калоев убил швейцарского авиадиспетчера, из-за ошибки которого погибла его жена и дети.