Жительница Москвы сдала полиции своего сына, у которого был коронавирус

Житель Москвы нарушил режим самоизоляции на следующий день после обнаружения у него коронавируса нового типа. Об этом сообщила мать нарушителя, которая проявила большую сознательность.

Заболевание проходило у мужчины в легкой форме, поэтому медики приняли решение о лечении в домашних условиях. Сейчас нарушитель находится в обсерваторе, где за его здоровьем и самоизоляцией следят врачи.