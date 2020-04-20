В Челябинской области скончался первый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Минувшей ночью умер первый человек от коронавируса. Это мужчина с онкологией. Коронавирус был сопутствующим заболеванием. Он прибыл на днях из Москвы. В аэропорту выявили инфекцию. Из московской клиники его выписали как паллиативного больного", — сообщил губернатор.