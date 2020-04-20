На Пасху московские кладбища посетили на 99% меньше людей, чем в прошлом году. В текущем году столичные кладбища посетили всего 548 человек. Большинство из них принимали участие в похоронных ритуалах.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".
"Жители столицы соблюдают условия самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19 и отказались в пасхальный день от попыток попасть на кладбища, которые, в соответствии с указом мэра Москвы, закрыты для посещений за исключением осуществления похорон. Всего московские кладбища посетили 548 человек, 405 из которых участвовали в организации и проведении похорон. Остальные граждане пришли для посещения мест захоронения по иным причинам. Работники кладбища провели разъяснительную работу с посетителями, и люди отнеслись с пониманием к ограничительным мерам", — сказано в сообщении ведомства.
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