На Пасху московские кладбища посетили на 99% меньше горожан

На Пасху московские кладбища посетили на 99% меньше людей, чем в прошлом году. В текущем году столичные кладбища посетили всего 548 человек. Большинство из них принимали участие в похоронных ритуалах.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".