Полицейским в Москве закупят 10 тысяч смартфонов

Московская мэрия собирается закупить 10 тысяч смартфонов на Android для полицейских города, что у них была возможность проверять цифровые пропуска граждан. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Устройства должны иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и от 8 до 16 Гб встроенной памяти. Стоимость одного смартфона не должна превышать 12 тысяч рублей.