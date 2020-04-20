Московская мэрия собирается закупить 10 тысяч смартфонов на Android для полицейских города, что у них была возможность проверять цифровые пропуска граждан. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Устройства должны иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и от 8 до 16 Гб встроенной памяти. Стоимость одного смартфона не должна превышать 12 тысяч рублей.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.