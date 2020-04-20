Синоптик сообщил о погодных аномалиях в России

Наступившая неделя будет аномально холодной на территории европейской части России. А в Сибири в это время ожидается 28 градусов тепла.

Об этом сегодня сообщил Роман Вильфонд, научный руководитель Гидрометцентра.

"Нельзя сказать, что это к нам пришла страшная аномалия, но все-таки. Весна на большой территории запаздывает. И хотя март был очень теплым, начиная с середины апреля начались у нас отрицательные аномалии", - говорит синоптик.

По его словам, непривычно холодно будет на юге европейской России из-за скандинавского антициклона:

в Ростовской области и Краснодарском крае - почти на 5 градусов ниже нормы.

А вот жителям азиатской части страны повезет больше - там погода будет похожа на летнюю - в Западную Сибирь и Красноярский край дальневосточный антициклон принесет теплые, южные ветры:

в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях дневные температуры доходить до 20-26 градусов,

в Омской области и в Алтайском крае - до 28,

на юге Красноярского края - до 20-25.

Тепло уходит с Дальнего Востока: