Синоптик сообщил о погодных аномалиях в России

Наступившая неделя будет аномально холодной на территории европейской части России. А в Сибири в это время ожидается 28 градусов тепла.
Об этом сегодня сообщил Роман Вильфонд, научный руководитель Гидрометцентра.
"Нельзя сказать, что это к нам пришла страшная аномалия, но все-таки. Весна на большой территории запаздывает. И хотя март был очень теплым, начиная с середины апреля начались у нас отрицательные аномалии", - говорит синоптик.
По его словам, непривычно холодно будет на юге европейской России из-за скандинавского антициклона:
А вот жителям азиатской части страны повезет больше - там погода будет похожа на летнюю - в Западную Сибирь и Красноярский край дальневосточный антициклон принесет теплые, южные ветры:
Тепло уходит с Дальнего Востока:
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