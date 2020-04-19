В Москве научились оформлять пропуска по СМС

В Московской области можно получить цифровой пропуск, отправив сообщение со своими данными на номер 0250, сообщают в правительстве Подмосковья.

"Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250. На него надо отправить СМС, обозначив цель поездки", — говорится в сообщении в Instagram.

Например, чтобы поехать на работу, нужно указать код цели (1), тип, серию и номер паспорта, дату рождения, номер машины или карт "Тройка" и "Стрелка", а также ИНН и название организации. В начале СМС нужно указать слово "пропуск", а все данные разделять знаком "*" вместо пробелов.