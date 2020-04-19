Путин будет лично контролировать поддержку малого бизнеса

Правительство и Банк России, на фоне коронавируса запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. Однако, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявляет, что российские банки отклоняют все заявки от бизнесменов. Владимир Путин обещает лично проконтроллировать работу банков.