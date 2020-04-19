Правительство и Банк России, на фоне коронавируса запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. Однако, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявляет, что российские банки отклоняют все заявки от бизнесменов. Владимир Путин обещает лично проконтроллировать работу банков.
"Контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать выполнения поставленных им задач", — сказал Орешкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.