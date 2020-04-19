Краснодарский край закупит аппараты ИВЛ на 55 миллионов

Государственное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок" собирается приобрести аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 55 миллионов рублей на аукционе, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы госзакупок.

Общая цена покупки 55 399 316,60 рублей. Аукцион пройдет 6 мая, а заявки на участие принимаются с 14 апреля.